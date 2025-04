Rendiconto finanziario 2024, Bonfiglio: "È stato un anno di conferme e di rilancio"

Novità per il settore bilancio a Magenta, nella giornata di lunedì, l'assessore Stefania Bonfiglio ha illustrato i risultati del rendiconto finanziario del 2024 in previsione del Consiglio Comunale di giovedì 17 aprile. L'Assessore ha sottolineato come l’efficienza dell’apparato tecnico-amministrativo abbia permesso un’analisi puntuale dello stato finanziario dell’Ente.

Rendiconto finanziario 2024, parla l'assessore Bonfiglio

Bonfiglio ha spiegato il rendiconto nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di lunedì, evidenziando anche come gli oneri di urbanizzazione e gli investimenti siano in crescita.

"Conti in ordine e nessun debito fuori bilancio. Il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e non presenta debiti fuori bilancio. Le casse comunali sono in ottima salute, con un saldo positivo pari a 11,5 milioni di euro, più del doppio rispetto a dieci anni fa. L’indice di tempestività nei pagamenti si attesta su una media di nove giorni in anticipo, garantendo liquidità e solidità all’intero sistema economico locale". "Nel 2024 si è registrato un incremento di 600 mila euro nelle spese in conto capitale rispetto all’anno precedente e sono stati investiti circa 3 milioni e 400 mila euro in opere pubbliche".

Nel dettaglio, considerate anche le numerose emergenze del 2024 che il Comune ha dovuto affrontare, gli investimenti hanno riguardato: i lavori di adeguamento del Teatro Lirico alle normative in materia di sicurezza e antincendio, la riqualificazione di Piazza Mercato, il finanziamento del nuovo Palazzetto dello sport, gli interventi sulla passerella ciclopedonale di Viale Piemonte e nei parchi, manutenzioni straordinarie su vie e piazze. L'assessore ha poi aggiunto:

"Il tasso di riscossione ha superato il 95%, con una gestione ottimale sia dei residui attivi sia dei residui passivi. L’avanzo di amministrazione si attesta a 446.000 euro, frutto di un importante lavoro di recupero dei residui".

Prevista una variazione da 56mila euro

Nel 2024 il Comune ha investito significativamente nei settori sociale e culturale; alla spesa sociale sono stati destinati 3 milioni e 200 mila euro. All'approvazione del Consiglio comunale sarà portata anche la prima variazione di bilancio.

"Questa variazione si rende necessaria perché l'Ente riceverà un contributo dai fondi obiettivi di finanza pubblica che ci consentirà di reinvestire circa 56.000 euro in spese correnti".

Queste le destinazioni previste: 10.000 euro per la Festa della Città di Magenta e per il Raduno Regionale dei Bersaglieri, 11.400 euro per il bonus affitti, 8.000 euro per il piano di diritto allo studio, 10.000 euro per manutenzioni, 5.000 euro per la protezione civile.

"Il 2024 è stato un anno di conferme e rilancio. Stiamo mettendo in moto risorse concrete per la città".

Così ha concluso l'Assessore ringraziando tutti i dirigenti e gli uffici comunali per l’impegno e i risultati ottenuti.