Remata ecologista sul mar Baltico per il Rotary Club Abbazia

Remata ecologista sul Mar Baltico per il Rotary Club Morimondo Abbazia, che è volato in Finlandia ad aiutare i “gemelli” del club Rotary con cui è gemellato dal 2015 per salvaguardare dall’inquinamento le acque del Mar Baltico.

Trasferta a Helnsinki

In Finlandia, infatti, da 20 anni il binomio Rotary e Ambiente si fa azione e prende corpo con «Rowing for Herring» (in lingua suomi Silakkasoutu): una regata ecologista che, in concomitanza con lo storico mercato dell'Aringa nato nel 1743, tutti i club Rotary della Finlandia organizzano ai primi di ottobre per sensibilizzare sulla necessità di difendere la qualità delle acque del Mar Baltico e tutelarne gli equilibri naturali, garantendo in tal modo la sopravvivenza della sua specie ittica più nota e diffusa, cioè l’aringa.

Il Rc Morimondo Abbazia, che dal 2015 è gemellato con il Finlandia Hall del Distretto 1420 Finlandia-Estonia, non ha voluto mancare quest’anno all’importante evento, partecipando con una propria delegazione. E così all’inizio di ottobre il Tricolore ha solcato il Baltico, riempiendo d’orgoglio l’equipaggio italiano composto quest’anno da 4 soci del Morimondo e 10 del Porto San Giorgio-Riviera Fermana, per la prima volta all’evento in virtù del gemellaggio col Rotary Club di Porvoo Läntinen del presidente Taru Karikoski-Galert.

Il battesimo del remo

Per la maggior parte di loro è stato il «battesimo del remo», su un percorso di 2 km fino al porto di Helnsinki. Al termine pranzo all’Università di Helsinki, alla presenza delle massime autorità civili e rotariane, tra cui Eija Hatakka-Peltonen, past governor del Distretto 1390 della Finlandia.

Al convegno sulla qualità delle acque del Baltico e sulle buone pratiche messe in atto per abbassarne il tasso di inquinamento che si è svolto nell’Aula Magna dell’Ateno di Helsinsiki, l’Italia ha fatto la sua parte grazie alla relazione che il past President Pierangelo Metrangolo ha tenuto sul tema dello stato di salute dei Ghiacciai, riferendo i risultati già resi noti nel Convegno organizzato dal Rotary all’Annunciata di Abbiategrasso la scorsa primavera, in merito al pericolo che il surriscaldamento globale produce sulle naturali riserve d’acqua che i ghiacciai rappresentano per la Lombardia a non solo.