Regaliamo(ci) un sorriso con i volontari di Uni Ter

Uni Ter di Arese torna a sostenere i clown dell'associazione Veronica Sacchi con Regaliamo(ci) un sorriso per aiutare chi si trova in ospedale e in difficoltà.

Regaliamo(ci) un sorriso con Uni Ter

Anche per quest’anno accademico, il gruppo UNITER di Arese Mi spetta il rispetto - molto attivo sul fronte di diritti, della violenza contro le donne, del cyberbullismo, per la diffusione di una cultura del rispetto come presupposto

per una cittadinanza attiva e democratica - propone un progetto che sarà incentrato sul sorriso.

Una campagna per indurre la gentilezza, contrastare la violenza e combattere la tristezza. Le prime due tappe si

concretizzeranno a breve con una mostra fotografica e una vendita benefica. La mostra Sorridi, è gratis! - in

occasione della giornata mondiale della Gentilezza - sarà un’opportunità lunga una settimana con l’obiettivo di

far riflettere sulla forza del sorriso, un gesto semplice, ma capace di colmare gli occhi e il cuore di chi lo riceve.

La mostra e la vendita benefica

Verrà inaugurata domenica 13 novembre alle 16,30 al centro civico Agorà di Arese, in via Monviso, 7 e sarà visitabile con accesso libero e gratuito fino al 19 novembre negli orari di apertura della biblioteca.

Sosteniamo i nasi rossi è il titolo della vendita benefica che si svolgerà dal 28 novembre al 2 dicembre presso la Casa delle associazioni di Arese - via dei Platani, 6 - a favore dei clown dell’Associazione Veronica Sacchi che operano per portare un sorriso a chi sta vivendo una condizione di malattia o fragilità.