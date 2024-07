Il Comune di Rho ha segnalato la nuova modalità di gestione della refezione scolastica: se il bambino è assente si deve comunicare a Sodexo la non presenza altrimenti il pasto sarà fatto pagare.

Refezione scolastica: si dovrà segnalare l'assenza per non pagare il pasto

Sodexo, la società incaricata di gestire il servizio di refezione scolastica, e l’Amministrazione comunale hanno concordato un nuovo modo per usufruire del servizio: diventa obbligatorio effettuare l’iscrizione on-line per ottenere le credenziali di accesso al portale web dedicato ai genitori (codice e password). Anche chi ha già usufruito del servizio e già possiede le credenziali dovrà comunque effettuare il rinnovo dell’iscrizione on-line.

In caso di mancata iscrizione o rinnovo, il bambino non potrà usufruire del servizio di refezione e quindi non potrà accedere al refettorio.

Il servizio di rilevazione delle presenze in mensa è stato finora svolto dagli istituti scolastici. Per motivi organizzativi interni, gli stessi non potranno più garantirlo e pertanto si è resa necessaria una nuova modalità di rilevazione. A partire da settembre 2024, o meglio dall’avvio del servizio indicato nel calendario scolastico, il pasto risulterà prenotato automaticamente per ogni giorno di rientro previsto a scuola. La comunicazione dell’eventuale assenza e non consumazione del pasto sarà a carico del genitore o tutore o affidatario del minore iscritto al servizio di refezione scolastica.

Una comunicazione diretta della famiglia

Questa operazione consentirà di ottimizzare le procedure di rilevazione delle presenze e avere quindi una rispondenza rapida e sicura dei pasti effettivamente domandati e consumati. I genitori, dunque, dovranno in caso di assenza procedere con la disdetta del servizio mensa, altrimenti il pasto verrà prenotato e addebitato.

La presenza degli studenti non verrà più rilevata a scuola con l’appello dell’insegnante: ogni alunno risulterà automaticamente presente in mensa tutti i giorni in cui è previsto il servizio.

Tre le modalità per segnalare l’assenza:

* Tramite il portale Web Genitori;

* Tramite APP (COMUNICAPP)

* Tramite chiamata telefonica: la comunicazione dell’assenza dal servizio dovrà essere fatta a partire dalle ore 18,00 del giorno precedente e fino alle ore 9,30 del giorno del servizio.

E’ anche possibile disdire il pasto o più pasti anche con largo anticipo.