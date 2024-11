Record di ascolti per il brano «Dreamzone» di Nick Somnia

«Congratulazioni al nostro giovane corbettese Nicholas Curci, che sta letteralmente conquistando il mondo della house music con il suo brano "Dreamzone". Oltre a scalare gli ascolti su Spotify, "Nick Somnia" è stato notato anche dalle testate giornalistiche internazionali del settore». A omaggiare con orgoglio l’artista emergente della melodic house techno è il sindaco di Corbetta Marco Ballarini.

«La mia passione per la musica elettronica è nata quando avevo 16 anni, prima la ascoltavo e basta, poi ho iniziato a crearla. Mi si formavano melodie in testa, spesso di notte in dormiveglia - racconta Nicholas Curci, in arte Nick Somnia, che ora ha 29 anni - All’inizio suonavo nelle discoteche di Milano e di Monza e Brianza, però ho sempre lavorato in tutt’altro ambito e avevo poco tempo per fare musica, tanto che a un certo punto l’ho accantonata per un anno».

Il contest vincente

La passione però continuava a farsi sentire e così «ho deciso di darle più benzina. La svolta è arrivata ad agosto, quanto ho partecipato al contest Fankee per produttori di musica dance ed elettronica, organizzato da un’etichetta collegata all’Accademia di musica a cui sono iscritto: la mia canzone “Dreamzone”, ascoltabile a questo link https://linktr.ee/nicksomnia, è stata selezionata come vincitrice».

Da lì il brano di Nick Somnia ha avuto un grande successo, collezionando 10mila ascolti in dieci giorni come primo traguardo, che poi sono diventati oltre 60mila stream Spotify nel primo mese di uscita. Ad oggi «la mia traccia ha raccolto 10 milioni di ascolti e ora sta andando anche sulle radio italiane e straniere, pure in Brasile ad esempio», racconta il giovane.

Dai sogni alla realtà

La particolarità che caratterizza la musica di Nick Somnia, che ha caratterizzato sia il suo nome d’arte sia il titolo del suo primo brano, è che «la mia musica prende ispirazione dal mondo invisibile e si mischia con il mondo reale – spiega – di notte mi capita di fare sogni lucidi, spesso su cose astratte, e le sensazioni ed emozioni che provo nel sonno durante la fase rem poi nella fase di dormiveglia si tramutano in melodie nella mia testa, che quando mi sveglio trascrivo».

Nicholas Curci ha lasciato il suo lavoro precedente per dedicarsi completamente alla musica. «Attualmente sto collaborando con uno studio di registrazione a Milano e intanto sto preparando dei miei nuovi brani», racconta. Progetti per il futuro? «Mi piacerebbe suonare ai festival di musica elettronica e anche creare colonne sonore per i film», spiega Nick Somnia.