Re-state insieme a Senago, il Pirellone dà il via alle attività

Re-state insieme a Senago. Da Regione Lombardia 103.440 euro per coinvolgere più di 200 ragazzi in attività didattiche, ludiche, sportive.

Iniziative per i più giovani

Grazie al Bando Estate Insieme di Regione Lombardia, il Comune di Senago avrà la possibilità di realizzare una serie di iniziative estive dedicate ai ragazzi del territorio fino ai 17 anni d’età. Si tratta di attività di vario genere che avranno l’obiettivo di promuovere la socialità e il benessere fisico, psicologico e sociale dei ragazzi, soprattutto per limitare gli impatti negativi che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ha causato.

"Un'occasione per stare insieme dopo le restrizioni da Covid"

Un’importante occasione che la Regione offre ai Comuni e che Senago ha saputo cogliere, che dimostra la grande l’attenzione della Giunta nei riguardi dei nostri ragazzi, che loro malgrado, hanno dovuto “sacrificare” un periodo della loro gioventù subendo quelle restrizioni che il Covid ha imposto, a partire dalla didattica a distanza”.

Parla il consigliere regionale Pase

Così, il consigliere regionale Riccardo Pase, commenta con soddisfazione l’assegnazione di più di 100 mila euro al Comune di Senago da parte di Regione Lombardia per il bando Estate Insieme.

“Sono davvero grato per questa opportunità- aggiunge l’assessore comunale all’istruzione Gabriele Vitalone- Grazie a questi contributi daremo a più di 200 ragazzi, attraverso gli oratori, la possibilità di conoscere in modo più approfondito il nostro territorio, visitando anche le fattorie didattiche, i principali parchi comunali come Villa Sioli e Villa Monzini, il parco delle Groane. I ragazzi verranno coinvolti anche in biciclettate alla scoperta dei luoghi più suggestivi. Verranno organizzate delle “Caccia al tesoro” sul territorio comunale, sempre allo scopo di far conoscere le vie e gli spazi cittadini. Ci saranno sedute di musicoterapia e momenti di “aiuto compiti”.

Previsti laboratori sportivi e giochi di ruolo

Sono previsti inoltre laboratori di basket, pallavolo, calcio, tennis, e anche un laboratorio di arrampicata. Non mancheranno momenti ludici per favorire la riscoperta del valore del gioco e di tipologie differenti di gioco: di ruolo, da tavolo,

Un campeggio in montagna secondo fasce d'età

E’ prevista la possibilità di partecipare ad un campeggio in montagna, suddiviso su più settimane per fasce d’età. Anche nell’ambito di questa attività verranno previste uscite per accrescere la conoscenza dell’ambiente e culturale.