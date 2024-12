Rassegna Concerti di Natale ad Abbiategrasso

"La Forza del Destino", l’opera di Giuseppe Verdi scelta per la Prima della Scala verrà trasmessa anche nella Sala Consiliare del Castello di Abbiategrasso nel pomeriggio di, domani, sabato 7 dicembre 2024.

È solo una delle numerose iniziative promosse dall’Amministrazione comunale allietare il periodo natalizio. L’assessorato alla Cultura ha infatti pensato ad una speciale Rassegna di Concerti che proseguirà giovedì 12 dicembre, alle 21 all’ex convento dell’Annunciata con i The Harmonist – Le Voci della Scala.

La rassegna si chiude , venerdì 21 dicembre, gli Alti e Bassi saranno in concerto all’Annunciata.

“Si tratta di un’occasione speciale per vivere l’attesa di questa festività – sottolinea l’assessore alla Cultura Beatrice Poggi - La musica, con il suo linguaggio universale, ha il potere di parlare al cuore di ciascuno, offrendo un momento di riflessione, pace e bellezza. In un tempo in cui spesso ci sentiamo sopraffatti dalle preoccupazioni e dalla frenesia della quotidianità, vogliamo proporre un momento di serenità e speranza, capace di accompagnarci verso il Natale con uno sguardo rinnovato. Ogni concerto sarà un invito a lasciarsi avvolgere da melodie che raccontano l’attesa, la nascita e la gioia, ma soprattutto la possibilità di un incontro autentico con noi stessi e con gli altri. Un invito a stare insieme, condividendo uno spazio in cui la musica diventa un ponte che unisce e apre alla speranza”.