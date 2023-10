Ragazzi di Anffas sulle giostre a Bià

Una mattinata di divertimento, sorrisi e solidarietà quella vissuta martedì 17 ottobre 2023 dai ragazzi dell’Affas di Abbiategrasso.

Anche quest’anno il luna park ha aperto le sue porte esclusivamente e gratuitamente alle persone con disabilità, per permettere ragazzi e ragazze di divertirsi sulle attrazioni presenti in sicurezza, libertà e serenità.

L’iniziativa organizzata dall’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi con il coinvolgimento di Anffas , rappresenta un momento molto atteso e desiderato per le persone del territorio affette da disabilità. Partecipano ragazzi con disabilità intellettive e del neurosviluppo che frequentano i centri diurni dell’associazione. La mattinata è comunque aperta a tutti i ragazzi con disabilità.

“Partecipare alla vita della città ed apprezzare ciò che può offrire, dando il proprio contributo e cogliendo le opportunità, è un modo per superare i propri limiti, sentirsi appartenenti al territorio, con la consapevolezza di poter portare ricchezza e saper fare da soli -. E sempre bello vedere questi ragazzi che si divertono e vivono una mattinata di divertimento in totale sicurezza , ringrazio i gestori del Luna Park per la loro disponibilità . Iniziative come queste sono importanti e necessarie perché per questi ragazzi , oltre al divertimento e alla condivisione, salire sulle giostre rappresenta anche un’opportunità per superare le proprie paure e i propri limiti, per potersi sentire sempre più grandi. Il Luna Park è dedicato principalmente a famiglie e ragazzi ed è giusto che tutti abbiano la possibilità di divertirsi e regalarsi momenti spensierati e sereni. Il divertimento è per tutti !” hanno fatto sapere gli accompagnatori e i ragazzi dell’associazione di Strada per Cassinetta.