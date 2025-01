Raffiche di chiusure e deviazioni in A8, A9 e autostrada A4

Sono diverse le chiusure e le deviazioni previste nei prossimi giorni lungo le autostrade e tangenziali a Nord di Milano.

I lavori lungo la A4 e la A8

Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sull'SC1 Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 21 GENNAIO, IN MODALITA' ALTERNATA

Sula A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sul Raccordo di Milano Viale Certosa, verso Milano città.

In alternativa, immettersi sulla A8 verso Varese e uscire presso il nodo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest/SS33 del Sempione, e poi per Milano Centro/Milano Viale Certosa, entrare in A8 verso Milano e proseguire poi sul Raccordo di Milano Viale Certosa;

-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa, verso Milano città.

In alternativa, anticipare l'uscita allo svincolo Pero/Fieramilano, seguire le indicazioni per Milano Centro/Cimitero Maggiore/ Expo Roserio e percorrere via Stephenson, via Musatti, via Gentile, per poi immettersi sul Raccordo di Milano Viale Certosa.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sul Raccordo di Milano Viale Certosa, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, seguire le indicazioni per Milano Centro/Cimitero Maggiore/Expo Roserio, percorrere via Stephenson, via Musatti, via Gentile e immettersi sul Raccordo di Milano Viale Certosa.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Brescia, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, per poi seguire le indicazioni per Milano Viale Certosa.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 gennaio, in modalità alternata.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 22 GENNAIO

Sull'SC1 Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A4, verso Brescia.

Di conseguenza, chi proviene da Milano Viale Certosa dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest/ SS33 del Sempione, successivamente seguire le indicazioni per Milano Centro/Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 verso Milano e e proseguire poi sulla A4 in direzione di Brescia.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 23 ALLE 5:00 DI VENERDI' 24 GENNAIO

Sulll'SC1 Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A4, verso Torino.

Di conseguenza, chi proviene da Milano Viale Certosa dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest/ SS33 del Sempione, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna e poi sulla A4 presso il nodo Milano Ghisolfa, in direzione di Torino.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monza, in entrata verso Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Sesto San Giovanni; in ulteriore alternativa, seguire le indicazioni per Bologna, sulla A52 Tangenziale nord, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Italia e rientrare dallo stesso, in direzione A4/Brescia/Venezia.

Chiusure e lavori lungo la A8, A9 e A4: ecco tutte le date

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 21 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI' 21 E MERCOLEDI' 22 GENNAIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate;

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o a Busto Arsizio.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 23 ALLE 5:00 DI VENERDI' 24 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate.

DALLE 21:00 DI VENERDI' 24 ALLE 5:00 DI SABATO 25 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o a Busto Arsizio.

I lavori lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI' 20 E MARTEDI' 21 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 23 GENNAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9; sarà invece chiusa l'entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso, in considerazione della chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, di seguito indicata.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate, in considerazione della chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59, verso Lainate, sopra indicata.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.

NELLE TRE NOTTI DI VENERDI' 24, SABATO 25 E DOMENICA 26 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

La chiusura all'uscita Tangenziale Est lungo la A4

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 gennaio, sarà chiuso il ramo di svincolo della Tangenziale est Milano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire in A4 verso Brescia, uscire ad Agrate e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A51 Tangenziale est.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Mazzo di Rho e l'allacciamento A50 Tangenziale ovest di Milano, in direzione di quest'ultima.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Mazzo di Rho, immettersi sulla rotatoria e seguire la direttrice A52 Tangenziale nord/Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata e proseguire sulla A4 verso Torino, per poi entrare in A50 Tangenziale ovest.

Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 gennaio, con orario 22:00-5:00, sul Ramo di allacciamento R03 Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiuso, per chi proviene dall'uscita di Monza/A4, il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Rho.

In alternativa, dopo la deviazione verso via Marconi, proseguire su via Aquileia e via Borgazzi per entrare in A52 allo svincolo di Monza Centro, in direzione di Rho.