C’è un nuovo Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Magenta. Si tratta dell’avvocato Raffaella Mastaglia che giovedì scorso è stata premiata al Conservatorio di Milano con questa prestigiosa onorificenza assegnatale direttamente dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Raffaella Mastaglia nominata Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Un momento emozionante per la donna, molto conosciuta in città per via del suo impegno nel campo del volontariato essendo lei socia del Rotary Club Magenta, di cui in passato ha ricoperto anche il ruolo di presidente, e componente del direttivo della Pro Loco. Non solo perchè la donna è molto conosciuta anche a Corbetta dove ricopre il ruolo di amministratrice della Gescor, la società multiservizi comunale che gestisce le Farmacie comunali e altri servizi cittadini.

La cerimonia si è tenuta giovedì scorso al Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi alla presenza del prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi, il presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi e il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo che ha aperto il momento istituzionale dicendo:

«E’ grazie a persone come voi, cari cavalieri, che le nostre città crescono e testimoniano i valori della solidarietà, del civismo, dell’intraprendenza imprenditoriale, dell’essere parte di un qualcosa di più grande, che va oltre il singolo individuo e abbraccia il concetto di comunità. Grazie e complimenti ai nuovi cavalieri al Merito della Repubblica Italiana».

Il racconto della cerimonia

Una cerimonia emozionante, così l'ha definita la neo Cavaliere:

«È stata una grandissima emozione - racconta Mastaglia - Quando è arrivata qualche settimana fa la comunicazione ho pensato inizialmente si trattasse di uno scherzo. Nel corso della mia vita ho vissuto tanti momenti emozionanti, questo credo sia stato sicuramente uno dei più significativi. Ho sempre cercato nel corso della mia vita di lavorare per aiutare e fare del bene agli altri. È qualcosa di normale per me, che faccio abitualmente e normalmente nel quotidiano della mia vita. Il fatto che qualcuno riconosca questa cosa per me è una fonte enorme di gioia».

Mastaglia ha poi voluto fare alcuni ringraziamenti per questa onorificenza:

«Questo riconoscimento credo che sia frutto anche degli insegnamenti dei miei genitori che mi hanno accompagnato alla cerimonia - continua la donna - Se sono quella che sono è grazie a loro e all’educazione che mi hanno dato e dunque a loro va un grandissimo grazie. Un altro ringraziamento devo farlo sicuramente a chi ha proposto la mia candidatura per questa onorificenza. A questa persona va un altro grandissimo ringraziamento».

Infine la donna ha voluto guardare al futuro e porsi un obiettivo, non tanto dal punto di vista pratico, quanto più per una questione personale: