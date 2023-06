Raccordo Fiera e Tangenziale Nord: le chiusure notturne

Sul Raccordo Fiera Milano R37, dalle 21 di mercoledì 7 alle 5 di giovedì 8 giugno, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano.

Chiusura del raccordo Fiera a Rho

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, seguendo le indicazioni per A8 Milano-Varese.

La chiusura in Tangenziale Nord

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, dalle 21 di martedì 6 alle 5 di mercoledì 7 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baranzate.