"Racconti di paese", la Busto Garolfo di un tempo rivive in un video

Un tributo emozionante alla storia e alla comunità di Busto Garolfo.

"Racconti di paese": in un documentario la Busto Garolfo di un tempo

E' il video "Racconti di paese, Busto Garolfo", realizzato da gruppo di ex residenti a Busto Garolfo - Sergio Carlo Gadda, Roberto Raimondi, Enrico Pinciroli, Gigi Raimondi, Fabio Pagani e Luigi Briamonte - e presentato sabato mattina 15 giugno nella sede dell'Associazione Genitori Promozione Umana (Gpu) di via Domenico Savio 11.

Il documentario offre uno sguardo autentico sulla vita nel paese attraverso le testimonianze dirette di chi vi ha abitato o vive ancora a Busto Garolfo. Senza seguire un rigido schema narrativo, i racconti delle persone che hanno partecipato sono stati amalgamati con brani di storia locale, creando così un ritratto vivido e coinvolgente di com'era la vita quotidiana a Busto Garolfo.

Il ricavato servirà a sostenere le attività di Hakuna Matata e Gpu

"Racconti di paese, Busto Garolfo" è stato realizzato grazie al contributo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e con la preziosa collaborazione dell'associazione Hakuna Matata, che ha prodotto il video, e si prefigge di aiutare, oltre ad Hakuna Matata, anche l'associazione Gpu.

Gli autori, insieme alle persone che hanno partecipato al progetto, ora si rivolgono al pubblico con una richiesta semplice ma significativa: "contribuire con un piccolo gesto di solidarietà”.

Il documentario "Racconti di paese, Busto Garolfo" è stato inserito su una chiavetta che le due associazioni distribuiranno a chi lo vorrà, in cambio di una offerta simbolica di almeno 10 euro.

Hakuna Matata e Gpu svolgono un ruolo fondamentale nel fornire sostegno e speranza alle persone meno fortunate e ogni donazione, per quanto piccola, può fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno. Per avere la chiavetta occorre rivolgersi direttamente alle due associazioni: per Hakuna Matata chiamando il 339.5352353 oppure attraverso il sito https:www.associazione-hakunamatata.com/contatti, per l'associazione Genitori Promozione Umana chiamando lo 0331.569522, oppure attraverso il sito https://www.gpuonlus.it/contatti.

"Non solo riflessioni sulla storia del nostro paese, ma azioni concrete per migliorarlo"

Il team che ha realizzato il filmato afferma:

"Siamo grati per l'opportunità di condividere queste storie e speriamo che il nostro lavoro possa ispirare non solo riflessioni sulla storia del nostro paese, ma anche azioni concrete per migliorare la vita delle persone che vi abitano".

È grazie alla generosità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ha potuto prendere forma questo video. E il suo presidente Roberto Scazzosi spiega:

"La storia del nostro territorio è un patrimonio inestimabile, che merita di essere conosciuto, valorizzato e tramandato alle future generazioni. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, nata nel 1897 a Busto Garolfo, è profondamente radicata nella comunità e nel territorio dell'Altomilanese e del Varesotto. Il nostro legame con queste terre è indissolubile e si riflette nel nostro claim: 'Il futuro è la nostra storia". Questo progetto rappresenta un ponte tra passato e futuro, un modo per rivivere e riscoprire le nostre radici attraverso immagini e racconti. Crediamo fermamente che conoscere la propria storia sia fondamentale per costruire un futuro solido e consapevole. È con questo spirito che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate continua a promuovere iniziative che valorizzano il nostro territorio e sostengono il benessere della nostra comunità".

Carmen Zocche, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Hakuna Matata, dichiara:

"Con gioia e gratitudine ringrazio tutti per il magnifico video realizzato a sostegno della nostra associazione e invito a sostenere questa iniziativa di solidarietà che ci aiuta a fare ancora meglio il nostro lavoro per la comunità".

Sergio Bottini dell'associazione Gpu aggiunge:

"Questa iniziativa di generosità e sostegno ci commuove profondamente. Grazie per aver condiviso la nostra missione di assistenza e per offrire il vostro contributo al nostro sostentamento. Ogni gesto di solidarietà ci spinge a continuare con impegno e dedizione il nostro lavoro. Grazie di cuore".