Raccolti 55mila euro per aiutare i profughi ucraini

Raccolti 55mila euro grazie alla solidarietà dei cittadini dell'Alto Milanese e alla Fondazione Ticino Olona che ha messo metà della cifra.

Raccolti 55mila euro per i profughi

La Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese e la Fondazione Comunitaria Ticino Olona hanno unito le loro forze: la Conferenza, grazie alla generosità dei cittadini dei 22 comuni del comprensorio, ha raccolto oltre 27 mila euro per aiutare i profughi e la Fondazione, grazie al contributo di Cariplo, ha raddoppiato la cifra. Così è stato appena

pubblicato un nuovo bando, il 2022/5, in partnership tra i due enti, di 55.000 euro per sostenere l’impegno che gli Enti del Terzo Settore stanno compiendo per accogliere ed assistere quanti, fuggendo dalle atrocità di un conflitto ingiustificabile, si ritrovano in uno dei 22 comuni dell’Alto Milanese.

Il Sindaco, Giuseppe Pignatiello, presidente della Conferenza, così racconta l’esperienza:

“Certamente un momento e un percorso importante a dimostrazione che se si uniscono le forze i risultati possono essere e sono significativi. Essere vicini e dare sostegno a quelle realtà del Terzo Settore che sono impegnate costantemente ad aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà e criticità è fondamentale e prioritario. E in questa

direzione, quindi, va appunto tale iniziativa”.

La soddisfazione del presidente della Fondazione

Da parte sua il presidente della Fondazione, Salvatore Forte, esprime la propria soddisfazione per l’operazione avviata.

“Per la verità – aggiunge – molto meglio sarebbe stato se non avessimo avuto bisogno di ricorrere a operazioni simili, avrebbe voluto dire che non c’era guerra in atto. Ma al di là della situazione specifica, la metodologia di progettare insieme, di unire le proprie forze per meglio raggiungere uno scopo, è forse l’arma vincente per l’immediato e il futuro. Non solo la guerra in Ucraina, l’aumento della povertà assoluta e la lotta alla pandemia non ancora finita costituiscono tre gravi vulnerabilità di dimensione globale e che richiedono appunto che tutte le energie in campo si uniscano per affrontare al meglio, e magari in forma definitiva, le emergenze che di volta in volta si presentano. Sul nostro territorio è da qualche anno che si sta sperimentando la collaborazione tra pubblico e privato sociale e molti passi in avanti sono stati fatti e credo che a brevissimo potremo informare di un nuovo progetto a contrasto della povertà che riguarderà l’intero territorio del Ticino Olona”.

La Conferenza e la Fondazione presenteranno l’iniziativa martedì 12 luglio p.v., alle ore 21:00, presso il cortile del Castello Visconteo di Legnano in occasione di un evento del festival “Donne In*Canto”, dedicato proprio alla Fondazione Ticino Olona. Il regolamento del bando e la modulistica necessaria per richiedere il contributo sono

scaricabili all’indirizzo web www.fondazioneticinoolona.it/bandi-4/ (Bando 2022/5 “Un aiuto per i rifugiati – Alto Milanese).