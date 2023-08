Raccolta solidale materiale scolastico

L'Amministrazione comunale di Albairate organizza la quarta edizione della raccolta di materiale scolastico a sostegno degli studenti albairatesi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

Per aiutare le famiglie in difficoltà

Un gesto importante e solidale per aiutare chi, per diverse ragioni, è in difficoltà. Secondo i dati Istat i prezzi degli articoli di cartoleria, materiali da disegno e cancelleria in genere, rispetto allo scorso anno, hanno toccato aumenti fino al 7,3%. Insieme al caro vita, questi costi incidono pesantemente sul bilancio dei nuclei familiari più fragili e proprio a loro sarà devoluto tutto il materiale donato. Diversi sono gli appuntamenti per donare prodotti per la scuola: il 4, 5, 6, 7 e 8 settembre 2023 alla biblioteca civica Lino Germani dalle 14.30 alle 18.30; l’altro momento di raccolta è il 9 settembre 2023 in piazza Garibaldi dalle 8.30 alle 13.

Cosa donare?

Cosa si può donare: penne, matite, matite ergonomiche, pastelli, gomme, pennarelli; quaderni, raccoglitori, cartellette, album da disegno, cartoncini colorati, fogli protocollo, fogli a buchi, risme di fogli; forbici, colle, temperini, righelli, squadre. Anche prodotti usati, in buono stato come zaini, compassi, righelli, astucci. Il Comune conta sull'aiuto di tutti, anche un piccolo gesto può servire ad aiutare chi si trova un momento di disagio. Tutto il materiale donato sarà devoluto alle famiglie albairatesi in difficoltà.