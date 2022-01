Raccolta rifiuti: più di un terzo degli addetti è in malattia e il servizio va in crisi

Ritardi inevitabili

Stamattina sono saltati il ritiro del vetro a Legnano e quello della plastica a Parabiago.

Raccolta rifiuti in piena emergenza a Legnano e negli altri comuni in cui il servizio è gestito da Aemme Linea Ambiente.

Raccolta rifiuti: salta il ritiro del vetro a Legnano e della plastica a Parabiago

A metterla in ginocchio sono le pesanti ripercussioni di questa quarta ondata di Covid. Oltre un terzo del personale addetto al servizio di igiene urbana è assente e quello in servizio, nonostante gli sforzi e il ricorso al lavoro straordinario, non riesce a sopperire in toto alle carenze create, appunto, da un organico nettamente sottodimensionato. "I servizi in calendario per la mattinata di oggi, venerdì 7 gennaio 2022 (che prevedono, peraltro, anche i recuperi della giornata festiva di ieri), non sono stati completati: per accordare la priorità alle tipologie di rifiuto che, per le loro caratteristiche, devono essere rimosse con maggiore urgenza (umido e indifferenziato), si è stabilito di lasciare in secondo piano il vetro e la plastica - spiega Ala - Pertanto, nella giornata di oggi non sono stati raccolti il vetro sul territorio di Legnano e la plastica sul territorio di Parabiago. Si chiede tuttavia ai cittadini di lasciare esposti i rifiuti, in quanto è ferma intenzione dell’azienda completare tutti i servizi lavorando nella giornata di domani e, se necessario, anche in quella di domenica. E’ invece, buona cosa, in questo specifico frangente, evitare di contattare il numero verde per segnalare le mancate raccolte".