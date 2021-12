Raccolta rifiuti: ecco le date durante le festività

Date utili

Aemme Linea ambiente ha comunicato la modifica della raccolta rifiuti nell'area di Legnano e Magenta

Raccolta rifiuti a Legnano e nell'Altomilanese e nell'area di Magenta durante le feste: modificate le date per il servizio e delle isole ecologiche.

Le giornate di apertura durante il periodo festivo

Mancano quattro giorni a Natale e in tale festività, che quest’anno ricorre di sabato, i servizi di raccolta rifiuti non saranno effettuati. La stessa cosa vale per le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta, chiusi in tutti i

Comuni gestiti da AEMME Linea Ambiente.

Il dettaglio delle chiusure

Ecco paese per paese i giorni di chiusura e lo stop al servizio di raccolta: a Legnano e a Parabiago le raccolte di sabato 25 dicembre saranno posticipate a lunedì 27 dicembre. A Canegrate, invece, i servizi di raccolta previsti per sabato 25 vengono anticipati a venerdì 24 dicembre. A San Giorgio su Legnano le raccolte di umido e rifiuti indifferenziati previste per sabato 25 saranno posticipate a lunedì 27 dicembre. A Rescaldina la raccolta della carta sarà posticipata a lunedì 27, insieme a quelle dell’umido e dei rifiuti indifferenziati, già previste per tale giornata, mentre a Rescaldina la carta sarà raccolta martedì 28 dicembre. Nella giornata di venerdì 24 dicembre lo sportello Igiene Urbana di via Tintoretto a Rescaldina sarà aperto solo la mattina, dalle 9:30 alle 12:30. A Turbigo le raccolte di secco e umido previste per sabato 25 dicembre saranno posticipate a lunedì 27. Nei Comuni di Arconate, Buscate, Dairago, Magnago e Villa Cortese la festività di sabato 25 dicembre non inciderà sulla raccolta dei rifiuti, in quanto in tali Comuni nella giornata di sabato non sono previsti servizi.

Le chiusure negli altri Comuni

A Gallarate la raccolta del vetro prevista per sabato 25 sarà posticipata a lunedì 27, quella di umido e plastica a martedì 28, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati slitterà a mercoledì 29 dicembre. A Magenta le raccolte di umido, carta, plastica, vetro e rifiuti indifferenziati che dovrebbero essere effettuate nella giornata di sabato 25 saranno anticipate a venerdì 24, giorno in cui i servizi già previsti a calendario si svolgeranno regolarmente.

A Cuggiono nulla cambierà, in quanto nella giornata di sabato non sono previste raccolte. E sempre a proposito di Cuggiono, si ricorda che il servizio di raccolta del verde e delle ramaglie terminerà il 27 dicembre e riprenderà il 7 marzo 2022. Nessuna variazione anche ad Ossona e a Boffalora sopra Ticino, dato che anche in questi due Comuni nella giornata di sabato non sono previsti servizi di raccolta. Nel Comune di Marcallo con Casone la raccolta dei rifiuti indifferenziati prevista per sabato 25 sarà anticipata a venerdì 24 dicembre, insieme a quella di plastica e vetro, mentre la raccolta dell’umido slitterà a lunedì 27 dicembre.