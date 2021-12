Raccolta rifiuti, ecco come cambia per l'Immacolata

Aemme linea ambiente

Le modifiche del servizio a Legnano e negli altri comuni serviti da Ala.

Raccolta rifiuti, nella giornata di mercoledì 8 dicembre 2021 il servizio non sarà svolto regolarmente in tutti i comuni serviti da Aemme linea ambiente. Ecco, nel dettaglio, la situazione.

Raccolta rifiuti, come cambia il calendario questa settimana

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli addetti di Ala non saranno in servizio: le raccolte in programma mercoledì 8 dicembre saranno pertanto effettuate il giorno seguente (giovedì 9 dicembre), insieme a quelle che, di norma, sono già programmate per il giovedì.

Nessuna variazione sui territori di Buscate, Dairago, Robecchetto con Induno e Villa Cortese, dove il mercoledì non si effettua alcuna raccolta.

Si lavorerà invece regolarmente, nonostante la festività, nei comuni di Arconate, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Turbigo: i cittadini sono, pertanto, autorizzati a esporre i rifiuti nella serata di martedì 7.

A Cuggiono, Magenta e Marcallo con Casone i servizi di raccolta saranno svolti regolarmente, nonostante la festività, mentre a Boffalora sopra Ticino la raccolta della carta che solitamente viene effettuata il mercoledì, per via della festività sarà posticipata al giorno seguente (giovedì 9 dicembre).

La giornata di festa non modificherà, invece, il calendario di Ossona, in quanto in tale comune nella giornata di mercoledì non sono programmati servizi di raccolta.

A Gallarate, invece, mercoledì 8 gli operatori non saranno in servizio: il ritiro dei rifiuti organici slitterà a venerdì 10 dicembre, quello dei rifiuti indifferenziati a sabato 11, mentre carta e cartone saranno ritirati mercoledì 15 dicembre.

In tutti i 18 comuni gestiti da Aemme linea ambiente le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi.