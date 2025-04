Giovedì è la festa dei lavori e in tutti i Comuni in cui AEMME Linea Ambiente eroga i propri servizi, questi ultimi saranno sospesi.

Raccolta rifiuti e primo maggio: ecco come verrà effettuata

Sui territori di Buscate e Villa Cortese le raccolte previste giovedì vengono anticipate a domani, mercoledì 30 aprile: ciò significa che questa sera i cittadini di Buscate e quelli di Villa Cortese dovranno esporre sia l’umido che la plastica.

Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago, Rescaldina e Castellanza le mancate raccolte di giovedì 1° maggio saranno posticipate a venerdì 2 maggio, giornata in cui si raccoglieranno anche i rifiuti già previsti il venerdì.

In tutti gli altri Comuni del Legnanese, ossia Arconate, Magnago e San Giorgio su Legnano la festività del primo maggio non inciderà sull’attività di raccolta, in quanto il giovedì in tali Comuni non ci sono servizi in programma.

Anche a Gallarate nessun servizio nella giornata di giovedì 1° maggio: la mancata raccolta dell’umido sarà recuperata sabato 3 maggio, quella dei rifiuti indifferenziati lunedì 5 maggio, mentre plastica e vetro slittano a giovedì 8 maggio.

A Cornaredo nessun servizio giovedì 1° maggio. In zona B la raccolta dei rifiuti indifferenziati viene anticipata a domani, mercoledì 30 aprile (pertanto i cittadini di Cornaredo dovranno esporre il rifiuto secco già questa sera), mentre la raccolta dell’umido (sempre in zona B) slitterà a venerdì 2 maggio.

A Magenta nessun servizio giovedì 1° maggio. Tutte le raccolte (RSU, umido, vetro, plastica e carta) saranno posticipate a venerdì 2 maggio, insieme ai rifiuti già previsti per il venerdì.

Posticipi anche ad Ossona: l’organico, la plastica e la carta saranno raccolti venerdì 2 maggio.

Anche a Cuggiono nessun servizio giovedì 1° maggio. Le raccolte di umido e carta vengono anticipate a domani, mercoledì 30 aprile. Pertanto, i cittadini dovranno esporre tali rifiuti già questa sera, insieme al rifiuto secco, già previsto per la giornata del mercoledì.

A Boffalora sopra Ticino i mancati servizi di raccolta di giovedì 1° maggio slittano a venerdì 2 maggio: i cittadini dovranno, pertanto, esporre plastica e umido la sera di giovedì 1°.

A Robecchetto con Induno le raccolte di umido, vetro e carta vengono anticipate a domani: pertanto i cittadini dovranno esporre tali rifiuti già questa sera.

La festività del 1° maggio non inciderà, invece, sulle attività di Turbigo e di Dairago, in quanto in tali Comuni il giovedì non sono previsti servizi di raccolta.

Tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta rispetteranno la festività di giovedì 1° maggio e saranno, pertanto, chiuse al pubblico. La piattaforma di Cornaredo sarà chiusa anche venerdì 2 maggio.