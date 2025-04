Conoscere le variazioni delle attività di raccolta nei giorni di festa significa evitare di commettere errori che andrebbero inevitabilmente a deturpare il decoro delle città. Ecco, dunque, il calendario da seguire.

Raccolta rifiuti e festività: orari e date

Lunedì 21 aprile – festività di Pasquetta

Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago- Nessun servizio. Le raccolte previste per lunedì 21 saranno posticipate a martedì 22, insieme a quelle già in calendario per tale giornata. Ai cittadini si raccomanda, pertanto, di esporre i rifiuti la sera di Pasqua, non prima.

Buscate- nonostante la festività, operatori regolarmente in servizio per la raccolta dell’umido

Castellanza- operatori in servizio per la raccolta di plastica e vetro

Rescaldina- servizi regolari con la raccolta dell’umido e degli sfalci vegetali

Robecchetto con Induno – operatori regolarmente in servizio per la raccolta di rifiuti indifferenziati, umido e plastica.

Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano, Robecchetto con Induno e Turbigo – la festività di Pasquetta non comporterà alcuna variazione, in quanto il lunedì sul territorio di questi Comuni non sono previsti servizi di raccolta.

Cornaredo- operatori in servizio per la raccolta di plastica e umido in zona B. La raccolta degli sfalci vegetali, invece, non sarà effettuata.

Magenta- operatori regolarmente in servizio per raccolta di rifiuti indifferenziati, umido e carta

Ossona- operatori regolarmente in servizio per raccolta di umido e vetro

Cuggiono- operatori regolarmente in servizio per la raccolta di umido e sfalci vegetali

Boffalora sopra Ticino- regolare il servizio di raccolta dell’umido, mentre la raccolta del vetro sarà posticipata a martedì 22 aprile.

Robecchetto con Induno- Regolarmente assicurati i servizi di raccolta di umido, plastica e rifiuti indifferenziati.

Gallarate – nella festività di Pasquetta gli operatori non saranno in servizio. La raccolta dell’umido programmata per tale giorno sarà rinviata a mercoledì 23 aprile, quella dei rifiuti indifferenziati a giovedì 24, mentre la carta slitterà a lunedì 28.

Venerdì 25 aprile – Festa della Liberazione

Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago – nessun servizio. Le raccolte previste per venerdì 25 aprile saranno posticipate a sabato 26, quando si raccoglieranno anche i rifiuti già in programma per quel giorno. Ai cittadini si raccomanda, pertanto, di esporre sacchi e bidoni non prima della sera di venerdì 25.

Buscate – si lavora regolarmente con la raccolta dei rifiuti indifferenziati

Arconate- si lavora regolarmente con la raccolta di carta, umido e vetro

Castellanza- regolari servizi di raccolta di carta, umido e vetro

Rescaldina- operatori in servizio per la raccolta di carta, pannolini/pannoloni e umido

Villa Cortese- il venerdì non sono mai previsti servizi di raccolta

Dairago- operatori regolarmente in servizio per le raccolte di umido, vetro e plastica

Robecchetto con Induno- il venerdì non sono previsti servizi di raccolta

Turbigo – operatori regolarmente in servizio per la raccolta di carta e plastica

Cornaredo- operatori in servizio per la raccolta di carta e umido

Magenta- Operatori in servizio per la raccolta di rifiuti indifferenziati, umido, vetro, plastica e carta

Ossona, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino e Rocchetto con Induno- la festività del 25 aprile non inciderà sul calendario della raccolta, in quanto il venerdì in tali Comuni non sono previsti servizi porta a porta.

Gallarate – il 25 aprile gli operatori non saranno in servizio. Il recupero dell’umido è programmato per lunedì 28, quello dei rifiuti indifferenziati per martedì 29 e quello della plastica e del vetro slitterà, invece, a venerdì 2 maggio.

Sia il giorno di Pasquetta che il 25 aprile, tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi. Attenzione: a Cornaredo la piattaforma di via Copernico resterà chiusa anche sabato 26 aprile.

Si ricorda ai cittadini che, per qualsiasi informazione relativa ai servizi di raccolta, è attivo il numero verde di AEMME Linea Ambiente 800-19.63.63 e che è anche possibile scaricare da Google Play e App Store, la nuova App di AEMME Linea Ambiente “UsALAppp”.