Sta per prendere il via la “maratona” delle festività natalizie. Per evitare che i cittadini facciano confusione nell’esporre i rifiuti ecco le date per Natale e Santo Stefano nei comuni gestiti di Aemme.

Raccolta rifiuti a Natale e Santo Stefano nell'Alto milanese e nel Magentino

Il giorno di Natale in tutti i Comuni gestiti da AEMME Linea Ambiente gli operatori rispetteranno la festività: non sono, pertanto, previsti servizi di raccolta.

Nei Comuni di Arconate, Canegrate, Legnano, Magnago, Parabiago e Turbigo tutte le raccolte previste per mercoledì 25 dicembre saranno anticipate a martedì 24. In questi Comuni, pertanto, i cittadini dovranno esporre la sera di lunedì 23 dicembre (antivigilia di Natale), quelle tipologie di rifiuto che tradizionalmente sono abituati ad esporre il martedì sera.

Anche giovedì 26 dicembre, festività di Santo Stefano, non sono previsti servizi di raccolta nei Comuni di Canegrate, Legnano, Magnago e Parabiago: le mancate raccolte di questa giornata saranno recuperate in quella successiva, ossia venerdì 27 dicembre. Ciò significa che i cittadini di tali Comuni, la sera di Santo Stefano dovranno esporre sia i rifiuti che si raccolgono tradizionalmente il giovedì, sia quelli del venerdì.

Il giorno di Santo Stefano i nostri operatori saranno, invece, regolarmente in servizio sui territori di Buscate (per la raccolta di plastica e umido), Rescaldina (con umido, vetro e plastica), Castellanza (plastica e vetro), Villa Cortese (plastica e umido) e Robecchetto con Induno (umido, vetro e carta). La festività di Santo Stefano non comporterà alcuna variazione al calendario del Comune di Dairago, dove il giovedì, di norma, non è previsto alcun servizio di raccolta.

La situazione delle raccolte nei Comuni del Magentino

Nel Comune di Boffalora sopra Ticino la raccolta della carta prevista per mercoledì 25 dicembre sarà anticipata a martedì 24, insieme a quella dei rifiuti indifferenziati che è già in programma per tale giornata. Anche giovedì 26 dicembre, festività di Santo Stefano, a Boffalora sopra Ticino non sono previsti servizi di raccolta. Le raccolte di umido e plastica saranno, dunque, recuperate venerdì 27 dicembre.

Sul territorio di Cuggiono la raccolta del secco prevista per mercoledì 25 sarà anticipata a martedì 24, insieme a quelle di vetro e plastica già previste nella giornata del martedì. Il giorno di Santo Stefano, invece, i nostri operatori saranno regolarmente in servizio per le raccolte di umido e carta.

A Magenta le raccolte previste per il giorno di Natale saranno posticipate al giorno successivo, giovedì 26 dicembre, quando gli operatori saranno regolarmente in servizio per raccogliere anche i rifiuti già previsti per il giovedì. Servizi regolari a Santo Stefano anche ad Ossona (dove saranno raccolti plastica, carta e umido).

A Cornaredo, di norma, il mercoledì si raccolgono plastica e vetro nella zona “A”. Mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, non sono ovviamente previsti servizi di raccolta. La plastica sarà recuperata giovedì 26 dicembre, mentre il vetro slitterà a sabato 28 dicembre. Giovedì 26 dicembre gli operatori saranno regolarmente in servizio anche nella zona “B” per la raccolta di secco e umido. Per Cornaredo, giova precisare che la piattaforma rifiuti di via Copernico, oltre a rispettare le festività di Natale e Santo Stefano, sarà chiusa anche sabato 28 dicembre.

A Gallarate il mercoledì si raccolgono, di norma, umido, carta e rifiuti indifferenziati. Le mancate raccolte di mercoledì 25 dicembre saranno recuperate nei giorni successivi: l’umido venerdì 27 dicembre, i rifiuti indifferenziati sabato 28 dicembre e la carta lunedì 30 dicembre. Anche il giorno di Santo Stefano sul territorio di Gallarate gli operatori non saranno in servizio. La raccolta dell’umido prevista per quel giorno slitterà a sabato 28 dicembre, quella dei rifiuti indifferenziati a lunedì 30 dicembre, mentre plastica e vetro saranno raccolti il 2 gennaio 2025.

Sia a Natale che a Santo Stefano tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta dei Comuni serviti da ALA saranno chiusi.