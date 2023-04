Raccolta rifiuti a domicilio con prenotazione

Novità in arrivo per la comunità di Albairate. La raccolta rifiuti è un punto fondamentale dell’amministrazione e dal 1° gennaio con il passaggio ad Amaga, il settore, secondo il primo cittadino Flavio Crivellin, ha subito un salto di qualità.

Dal 17 aprile operativo il servizio

Da 17 aprile 2023 per i cittadini che vorranno sarà possibile richiede il ritiro di ingombranti, verde e Raee direttamente a domicilio, prenotando il recupero.

«Con questa nuova operazione sarà possibile, per chi lo desidera, saltare l’operazione del conferimento – ha spiegato il primo cittadino – Prenotando attraverso il portale dedicato, sarà assegnato un giorno e la fascia oraria del ritiro. Naturalmente il servizio ha un costo, ma irrisorio, ad esempio 10 euro a presa per ingombranti e 6 euro per verdi. Si tratta di tariffe popolari».

Un servizio porta a porta, che ha l’obiettivo di andare ad abbattere il costo generale dello smaltimento indifferenziato, che costa circa 260 euro a tonnellata.

Importante diffondere la cultura del corretto smaltimento

«Il mio obiettivo è quello di abbassare la tariffa di chi conferisce e contribuisce rispettando le regole – aggiunge Crivellin - Fondamentale è diffondere la cultura del corretto smaltimento. I controlli meticolosi fatti alla piattaforma ecologica hanno lo scopo di ridurre i costi di smaltimento. Io, nonostante le critiche che ho ricevuto, proseguirò su questa linea, non arretrerò di un passo. Con Amaga il dialogo è diretto non c’è interlocutore, quindi il sistema di raccolta funziona meglio, si può intervenire in tempo reale per risolvere i piccoli problemi».

Molto importante anche l’app Riciclario sia per Android e iOS, dove è possibile avere informazioni sullo smaltimento e orari della piattaforma.