Raccolta medicinali per l’Ucraina

È iniziata la raccolta di aiuti umanitari promossa dall’Associazione Croce Azzurra di Abbiategrasso in favore dell’Ucraina, che proseguirà fino al 14 febbraio.

Pronti per un nuovo viaggio

Nei mesi di marzo e aprile scorsi sono stati due i convogli umanitari organizzati dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze della Lombardia (Anpas) con la collaborazione della Chiesa Ortodossa di Milano a cui l’Associazione ha partecipato. Grazie all’aiuto di volontari, i beni raccolti sono stati portati alla popolazione colpita dalla guerra: il primo corteo è partito il 17 marzo per giungere al confine ucraino dopo due giorni di viaggio, mentre il secondo il 12 aprile seguendo lostesso itinerario.

L’Associazione di volontari abbiatense aveva messo a disposizione un pulmino che si era aggiunto ad alcuni bilici, altri pulmini e un’ambulanza con medico e infermiere a bordo, partiti non solo con la finalità di consegnare gli aiuti raccolti, ma anche con quella di accompagnare in Italia i profughi che erano in fuga dalla zona di guerra.

Cosa serve

Alla fine del mese di febbraio partirà un terzo convoglio ed è per questo che l’Associazione chiede aiuto alla cittadinanza per raccogliere i materiali necessari; in particolare sono richiesti: tachipirina, spray per la gola, antidolorifici, disinfettanti, garze e generatori di corrente (da 3K di potenza

massimo).

Chiunque voglia aiutare può consegnare quanto elencato alla sede della Croce Azzurra, che si

trova in via Mentana 1 ad Abbiategrasso, dalle ore 9 alle ore 21 entro il 14 febbraio.