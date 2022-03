Raccolta fondi per l'Ucraina da Emergenza e Solidarietà

Per cercare di fronteggiare l'emergenza in Ucraina l'associazione Emergenza e Solidarietà ha avviato una raccolta fondi

L'associazione Emergenza e Solidarietà, nata in questi anni per intervenire nelle situazioni di grave emergenza, apre ora una raccolta fondi a supporto del popolo ucraino colpito dalla guerra.

“Continua il lavoro dell'associazione Emergenza e Solidarietà che, oltre che essere intervenuta negli anni per raccogliere fondi per far fronte a situazioni di particolare criticità, durante la pandemia è stata un aiuto importante per la nostra città, grazie anche all'impegno del presidente Alberto Gornati e alla collaborazione di Valter Bertani che intendo ringraziare - ha spiegato il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai - Uniamo le forze per tendere la mano a chi in questo momento sta vivendo momenti di grave difficoltà e paura”.