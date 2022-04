Raccolta fondi in favore delle donne vittime di violenza

La bella iniziativa

I commercianti di Rho sono riusciti a raccogliere la cifra di 450 euro grazie alla vendita di una torta mimosa di 4 metri.

Martedì 12 aprile ha avuto luogo la consegna al Centro antiviolenza HARA di 450 euro ricavati dalla Mimosata, l'iniziativa organizzata dal Comune di Rho e alcuni commercianti.

Un'iniziativa per il Centro antiviolenza

La golosa iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Amministrazione dai commercianti di La Barca, La Cucina e la Macelleria Casati l’8 marzo in occasione della Giornata internazionale della Donna. Presenti per l’occasione il sindaco Andrea Orlandi, Chiara Sainaghi di Fondazione Somaschi e Paola Sassi dei Servizi Sociali, che si occupano del Centro Antiviolenza, Domenico Virgilio di La Barca e Gaetano Marinaccio di La Cucina.

“Un’altra dimostrazione di grande generosità dei nostri commercianti, come è avvenuto durante il periodo Covid e come sta avvenendo adesso con l’emergenza ucraina – commenta il sindaco Andrea Orlandi – Ringrazio per l’attenzione rivolta al nostro Centro Antiviolenza HARA, che si occupa di donne vittime di violenza spesso in fuga da casa senza poter portare via una valigia e i beni di prima necessità come ad esempio i famaci. Un atto concreto per aiutarle e sostenerle nella loro scelta coraggiosa di non sottostare alla violenza”.

Una torta mimosa di 4 metri

La torta mimosa di ben 4 metri è stata allestita l’8 marzo in piazza San Vittore e sono state vendute circa 600 porzioni che hanno portato al ricavato di 450 euro.

Con la somma raccolta saranno formati dei kit da dare alle donne, che fuggono dalla violenza, basati sulle reali esigenze del momento e che potranno contenere vestiario, prodotti per l'igiene personale, il telefono, caricabatterie, SIM, giochi per i bambini e anche la possibilità di acquistare per sé e per i bambini farmaci lasciati a casa ma che assumono quotidianamente.

Nella foto da sinistra: Paola Sassi, Andrea Orlandi, Gaetano Marinaccio, Domenico Virgilio e Chiara Sainaghi