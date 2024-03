Raccolta firme per il trasporto pubblico locale

«Nei prossimi giorni lanceremo una raccolta firme per invitare il Comune ad avviare una class action a tutela dei tanti pendolari di Settimo costretti ormai da anni a subire pesanti disagi nell’indifferenza più totale da parte degli Enti coinvolti».

Raccolta firme

Ad annunciare l’iniziativa è Ruggiero Delvecchio, consigliere comunale di Oltre-Forza Italia a Settimo Milanese, in programma sabato 2 in via Bianchi dalle 14 alle 17.

Trasporto pubblico

«Per quanto riguarda il trasporto pubblico la misura è colma – afferma Delvecchio -. Ancora ieri ho ricevuto almeno 20 chiamate e messaggi di persone giustamente arrabbiate per le corse che saltano. Chiederemo pertanto al Comune di coordinare un’azione legale collettiva per far sì che i nostri concittadini possano avere un risarcimento per un servizio che non è all’altezza».

Troppi disservizi

Bus che non passano, che passano in ritardo o che sono troppo pieni sono ormai all’ordine del giorno: «Questo causa enormi problemi agli studenti e ai lavoratori di Settimo che si muovono con i mezzi pubblici e che pagano il servizio due volte, come fruitori e come contribuenti – continua il consigliere di Oltre-Forza Italia -. Più volte abbiamo sollecitato con mail e telefonate Atm, Movibus, Comune di Milano e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, ma senza mai ottenere risultati concreti. Alla luce del perdurare dei disservizi, riteniamo che sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti: a breve comunicheremo ai cittadini dove e quando sarà possibile firmare la petizione».