Raccolta firme per far riconoscere la chiesetta di San Bernardino come «luogo del cuore» del Fondo ambiente italiano

Continua a Sedriano la mobilitazione per fare vincere la bella chiesetta di San Bernardino come «luogo del cuore» Fai. La piccola chiesa di piazza Cavour è infatti tra i monumenti storici e artistici che a livello nazionale concorrono per essere riconosciuti come luogo del cuore del Fondo ambiente italiano.

La richiesta

L'iniziativa di valorizzazione del monumento sedrianese è promossa dalla Commissione culturale della parrocchia di Sedriano, che chiede aiuto a tutti per sostenerla: «Potreste votare la chiesa di san Bernardino come luogo del cuore Fai? – chiedono - Il procedimento è semplice, basta andare sul link https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica, cercare Sedriano e votare la chiesetta di San Bernardino».

L’obiettivo

Inoltre da ieri fino a sabato 15 febbraio c’è un’ulteriore possibilità: «Chi non ha già votato attraverso il link può farlo firmando l'apposito modulo che si trova nella Biblioteca civica negli orari di apertura al pubblico – annuncia il sindaco Marco Re - L’obiettivo è raggiungere 2.500 voti entro il 10 aprile, se ce la si farà sarà possibile presentare al Fai un progetto per la valorizzazione della nostra chiesetta».