Quintali di rifiuti ripuliti dalla rampa della tangenzialina

Gli addetti Anas hanno ripulito ieri, 2 febbraio 2022, la rampa di accesso allo svincolo della tangenzialina all'altezza di Vighignolo di Settimo Milanese.

C'è grande soddisfazione da parte degli Ecovolontari Milano Ovest che il 23 gennaio avevano segnalato ad Anas la presenza di molti rifiuti ai lati della rampa di accesso dello svincolo della tangenzialina all'altezza di Vighignolo. Ieri erano al lavoro alcuni addetti che hanno ripulito entrambi i lati della rampa piena di piccoli e grandi rifiuti. In breve il camion utilizzato per la raccolta si è riempito di sacchi neri riportando a una situazione accettabile le aree verdi circostanti che erano state ricoperte di immondizia.

"Il 23 gennaio, stanchi di vedere il costante accumulo di spazzatura sulle rampe della tangenzialina, è stato fatto un reclamo ad ANAS che dalla scorsa primavera è responsabile della manutenzione delle rampe della tangenzialina - hanno fatto sapere i volontari sui social - Ieri, 2 febbraio, la sorpresa. In zona della rotonda di Vighignolo stazionava un camion con le insegne di ANAS, col pianale già carico di numerosi sacchi neri. Tre addetti in tuta ad alta visibilità stavano ancora lavorando alla raccolta rifiuti sparsi lungo la rampa di uscita dalla direzione Milano verso Vighignolo ed effettivamente, ad un rapido controllo, se non pulite di fino, le rampe apparivano meno conciate del solito. E' la dimostrazione che se si scrive qualche volta si ottengono degli interventi".