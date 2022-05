Quattro Vax-day da fine maggio per effettuare la quarta dose

L’Asst Rhodense organizza quattro giornate ad accesso libero (senza prenotazione) dedicate alla somministrazione del vaccino anti COVID-19 per le categorie over 80 e over 60 con elevata fragilità. La quarta dose può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose booster.

Questi gli appuntamenti per i vax day:

 28 maggio 2022 Garbagnate Milanese dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via Matteotti, 66

 11 giugno 2022 Paderno Dugnano dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via della Repubblica, 13

 18 giugno 2022 Corsico dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via dei Lavoratori, 26

 25 giugno 2022 Passirana dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via Settembrini, 1

Per poter ricevere la quarta dose bisogna portare con sè i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni e per gli over 60, in condizioni di elevata fragilità, la documentazione sanitaria attestante la propria condizione di salute.