Quattro nuovi Giusti saranno ricordati nel Giardino di via Redipuglia a Rho

Quattro nuovi Giusti saranno ricordati nel Giardino di via Redipuglia alle spalle del cimitero di corso Europa a Rho. Si tratta di Annalena Tonelli, Hans Scholl, Enzo Balzarotti e Candido Grassi Dal 7 dicembre 2017 la Giornata dei Giusti è solennità civile in Italia: ogni anno il 6 marzo si celebra l'esempio dei Giusti del passato e del presente per diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza, della solidarietà.

Il Comune celebrerà la ricorrenza martedì mattina

Il Comune di Rho celebrerà la ricorrenza martedì 4 marzo alle 11 la Giornata dei giusti al Giardino dei Giusti di via Redipuglia, alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e dell'Assessore alla Cultura Valentina Giro. In quel luogo, in cui si celebrano il coraggio e l’impegno di coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare quelle degli altri saranno presenti anche rappresentanti dell’Istituto Puecher-Olivetti e della scuola Paolo VI. Nel corso della matinata verranno inaugurate alcune nuove targhe dedicate alla memoria di eroici salvatori e benefattori. I nomi sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 26 febbraio.

Annalena Tonelli, Hans Scholl, Enzo Balzarotti e Candido Grassi

Annalena Tonelli: Missionaria cattolica al servizio dei più deboli Premio Nansen per i Rifugiati dell’UNCHR, Agenzia ONU, nel 2003. Spese la sua vita al servizio dei poveri, degli ammalati, delle donne e dei bambini in Kenya e Somalia. Uccisa a colpi d'arma da fuoco da un commando islamico somalo (chiamato Al-Itihaad al-Islamiya) nell'ospedale da lei stessa fondato a Borama, in Somalia.

Enzo Balzarotti e Candido Grassi: Partigiani mazzesi caduti per la libertà e la giustizia Tra i primi giovani di Rho e del suo circondario ad aderire alle formazioni partigiane sorte per combattere il nazifascismo e il fascismo. Furono contro lo sfruttamento dei grandi proprietari terrieri a danno dei contadini poveri e dei braccianti. Attivi nel rhodense e poi nell’Oltrepò pavese. Caddero in combattimento a sostegno della Resistenza.

Hans Scholl: La «Rosa Bianca» per l’opposizione non violenta. Appartenente al movimento contro il nazismo della “Rosa Bianca” e del “Gruppo studenti di Monaco”. Fu arrestato insieme a Christoph Probst e alla sorella Sophie (ugualmente ricordata al Giardino dei giusti rhodense), torturato, ghigliottinato nel cortile della prigione di Stadelheim a Monaco.

Il sindaco Orlandi: "Aggiungiamo nuovi nomi a un Giardino già ricco di storie e di messaggi "

«Aggiungiamo nuovi nomi a un Giardino già ricco di storie e di messaggi – commentano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessora Valentina Giro – Lo facciamo con una attenzione alla grande storia e anche ai rhodensi che hanno scritto pagine importanti con il loro sacrificio, speso per la libertà di tutti. Siamo felici di avere di nuovo con noi Vito Fiorino: il suo messaggio contro l’indifferenza sarà ancora una volta fondamentale per i ragazzi invitati a raccontare le vite dei giusti che andiamo a ricordare per sempre anche qui in città»

In caso di maltempo, la cerimonia si terrà all'Istituto Olivetti, in via dei Martiri della Libertà.