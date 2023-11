Quattro notti di chiusura per la A4 fra Cormano e Sesto San Giovanni

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori per la realizzazione della quarta corsia dinamica, ci saranno quattro notti di chiusura del tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni.

Quattro notti di chiusura fra Sesto e Cormano sulla A4

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI' 14 E MERCOLEDII' 15 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro sud", situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano/Meda verso Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza e seguire le indicazioni per Brescia/Venezia, con rientro sulla A4 attraverso la stazione di Monza;

per la chiusura dell'entrata di Cormano verso Brescia: Sesto San Giovanni o Monza;

per la chiusura dell'entrata di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa.

Altre due notti di chiusura

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI' 16 E VENERDI' 17 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda verso Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per RHO/tangenziale ovest; per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni verso Brescia: Monza; per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni verso Torino: Milano Viale Certosa.