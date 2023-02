Quattro incontri per stare in forma con i "Venerdì della salute"

Saranno quattro gli appuntamenti con i "Venerdì della salute" in programma alla Casa delle associazioni di viale dei Platani ad Arese: si parte il 17 febbraio.

Quattro incontri con i "Venerdì della salute"

Si parte il 17 febbraio alle 21 con "Dare vita agli anni e anni alla vita" per parlare di nutrizione e sport e come raggiungere il benessere. Secondo appuntamento il 24 febbraio, sempre alle 21, con il Nordic Walking e il benessere a cielo aperto. Venerdì 3 marzo si parlerà di Krav Maga e di come reagire e difendersi in modo consapevole e infine il metodo Feldenkaris per lo sport.

Tutti gli appuntamenti con inizio alle 21 sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.