Quattro alloggi da riqualificare per scopi sociali con i fondi del Pnrr.

Approvato dalla Giunta il progetto di ristrutturazione dei quattro appartamenti ex Sap

E’ stato approvato nella seduta di martedì 3 settembre dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi il progetto di ristrutturazione dei quattro appartamenti ex Sap assegnati a Sercop per la realizzazione del progetto «Povertà estreme» finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I fondi assegnati a Sercop ammontano a 710mila euro, di cui 500mila per investimenti dedicati al recupero degli alloggi da destinare a cittadini in condizioni di grave marginalità. Il Comune realizzerà il recupero abitativo di quattro alloggi di via Torino. La ristrutturazione costerà complessivamente 240mila euro. Spese stanziate nel Bilancio di previsione 2024-2026.

L'assessore Violante: "Sono molto soddisfatto per l’approvazione di questi due progetti connessi al Pnrr"

«Sono molto soddisfatto per l’approvazione di questi due progetti connessi al Pnrr – commenta l’assessore al Patrimonio Nicola Violante – Con altri finanziamenti abbiamo già sistemato appartamenti sequestrati alla criminalità organizzata: tutto questo consente di incrementare gli spazi dedicati ai servizi sociali che consentono maggiore inclusione».

L'assessore Bianchi: "Siamo sempre alla ricerca di spazi per far fronte a tanti bisogni"

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore ai Servizi sociali Paolo Bianchi : «Siamo sempre alla ricerca di spazi per far fronte a tanti bisogni – ha aggiunto – I fondi Pnrr consentono riqualificazioni che saranno abbinate a iniziative di inclusione. Ringrazio Sercop per la costante collaborazione, confidiamo di avviare nuove esperienze che permettano di accogliere persone fragili in ambienti adeguati».