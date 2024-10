Quasi completato il piano asfaltature del Comune di Abbiategrasso

È partita all’inizio del mese di ottobre la massiccia campagna di riqualificazione delle strade cittadine di Abbiategrasso, che finora ha coinvolto le vie: Crivellino e Donatori di Sangue (compresa la rotatoria, così come la piazza Cazzamini Mussi e via Correnti (dove è stata eseguita l’asfaltatura e manca il rifacimento dei marciapiedi, che è in programma al pari della rotatoria di viale Dell’Uomo).

Investiti 350mila euro

Importo complessivo dell’operazione 350 mila euro, cui ne vanno aggiunti 51 mila spesi tra luglio e ottobre per la rotatoria dell’Esselunga, una porzione di via Galilei, l’intersezione tra via Vigevano e via Ticino e l’attraversamento pedonale di via Cassollnovo vicino al cimitero. Già stanziati 17 mila euro per il rifacimento del giunto di dilatazione del ponte sul Naviglio a Castelletto (siamo in fase di affidamento, l’obiettivo è intervenire di notte per bloccare il meno possibile l’ex statale), 80 mila euro per la manutenzione del porfido in centro storico (che sarà effettuata nei prossimi mesi; per rendere più bella la città arriveranno dalla Regione altri 24,500 euro nell’ambito del Distretto del Commercio) e 40 mila per la messa in sicurezza della strada per Casterno, con intervento sia sulla sede stradale sia sulle banchine.

Interventi sulle strade più ammalorate

“Sappiamo benissimo quanto queste opere di riqualificazione fossero attese dai cittadini – ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti– e infatti non siamo qui a dire quel che faremo, ma quanto già stiamo facendo. Quando si fa una programmazione di questi tipo è chiaro che ci possono essere ritardi perché stiamo parlando di attività all’aperto che quindi dipendono anche dalle condizioni atmosferiche”.

A sollevare la questione delle risorse è invece il sindaco, Cesare Nai, chiamato a garantire la copertura degli interventi.