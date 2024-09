Quasi 90 persone in strada per fare festa tra vicini

Il quartiere si trasforma in un paradiso tropicale: è la festa tra vicini. Succede a Legnano.

Festa tra vicini in via per Canegrate

Nella serata di sabato 14 settembre, i residenti di via per Canegrate hanno dato vita a una grande festa in stile hawaiano per salutare l'estate. Hanno allestito un tavolo lunghissimo capace di accoglierli tutti e si sono divisi i compiti per preparare il gustoso menu - panino con salamella, patatine fritte e dolcetti caserecci - e lo spettacolo pirotecnico finale. Tre papà a grigliare, le mamme a preparare panini, chi a grigliare, un pompiere in pensione a preparare i giochi d'artificio. Tutti con al collo le tradizionali ghirlande hawaiane.

Voglia di comunità e gioia di stare insieme

Non è la prima volta che via per Canegrate si trasforma in un salone a cielo aperto: succede più volte all'anno da cinque anni. Un'iniziativa spontanea fatta di voglia di comunità e gioia di stare insieme, che ha permette di costruire e consolidare rapporti di buon vicinato e belle amicizie.