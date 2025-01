Quarto binario, Rfi ha ricorso al Consiglio di Stato: sospesa la sentenza del Tar fino al 9 gennaio

Quarto binario ferroviario tra Rho e Parabiago, Rfi ha ricorso al Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del Tar fino al 9 gennaio, quando in camera di consiglio verrà discussa la richiesta di sospensiva.

Il ricorso al Consiglio di Stato

Rete Ferroviaria Italiana, a seguito della sentenza del Tar che ha bloccato la realizzazione del quarto binario, ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato per chiedere la sospensiva sull’esecuzione della sentenza invitando ad adottare le misure cautelari previste dal codice di procedura amministrativa in caso di “estrema gravità ed urgenza”. Nei giorni scorsi il presidente titolare della Sezione quarta del Consiglio di Stato ha emesso il decreto n. 70 con delega al consigliere Luca Lamberti per provvedere sull’istanza di misure cautelari monocratiche richieste da RFI.

Fissata per il 9 gennaio la discussione in camera di consiglio

Il consigliere delegato ha emesso il decreto che accoglie l’istanza di misure cautelari richieste da RFI e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata; sospende l’esecutività della sentenza n. 3488 del TAR Lombardia e fissa per il 9 gennaio 2025 la discussione collegiale in camera di consiglio per decidere in merito alla richiesta della sospensiva