L'accesso al punto vaccinale è libero, non serve cioè la prenotazione.

Dal 26 aprile nei comuni dell'asse Nord Milano un'unità mobile per somministrazione quarta dose vaccino.

Quarta dose di vaccino anti-Covid: come fare

Dal 26 aprile all'11 maggio 2022, nei Comuni del territorio della ASST Nord Milano, sarà presente una Unità Mobile Vaccinale per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid a cittadini over 80 e over 60 in condizioni di elevata fragilità.

La quarta dose può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose booster; al momento della vaccinazione, vanno esibiti i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni e, per gli over 60 in condizioni di elevata fragilità, la documentazione sanitaria attestante la propria condizione di salute.

Gli orari e i luoghi

- 26 aprile: Cusano Milanino (Palazzo Cusano, Via Italia 1 ingresso Via Zucchi, 1) dalle 9 alle 17;

- 27 aprile: Cologno monzese (Sede AVIS, Via Turati, 1) dalle 9 alle 17;

- 28 aprile: Sesto San Giovanni (Centro Anziani ANCESCAO, Via Milano, 183) dalle 8 alle 12 e Centro Anziani ACAT (Viale Italia 123/Via Tonale, 40) dalle 13 alle 17;

- 29 aprile: Cormano (Sede Croce Rossa Italiana, Via L. da Vinci, 80) dalle 9 alle 17;

- 2 maggio: Cinisello Balsamo (Sede Croce Rossa Italiana, Via Giolitti, 5) dalle 9 alle 17;

- 11 maggio: Bresso (Biblioteca, Via Cavour, 2) dalle 9 alle 17.

