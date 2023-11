Quarant'anni di attività per l'Antico Ristorante al fianco del Rugby Parabiago

Quarant'anni di attività. E' il traguardo raggiunto dall'Antico Ristorante, partner ufficiale del Rugby Parabiago che ha ricevuto nei giorni scorsi un premio importante da parte di Confcommercio.

All’assemblea ordinaria di Epam-Fipe Milano - l’Associazione dei pubblici esercizi (Confcommercio MiLoMB) – svoltasi in Confcommercio Milano nei giorni scorsi e che era dedicata ai temi del lavoro hanno preso parte le realtà che sono state premiate con il piatto del buon ricordo. Stiamo parlando delle attività che vantano oltre 40 anni di storia.

Un legame di amicizia è quello attorno cui ruotano il Rugby Parabiago e l'Antico Ristorante, come racconta il titolare dell'esercizio Samy Moner:

"Il gioco della palla ovale si è intrecciato con la nostra attività. Abbiamo visto transitare da noi generazioni su generazioni di sportivi. Qualche anno fa abbiamo cominciato il rapporto di collaborazione. Abbiamo avuto scambi di lavoro, cercato di contribuire alla sponsorizzazione del rugby nel nostro piccolo. Quando i ragazzi svolgono attività di volontariato li coinvolgiamo. Se invece siamo noi a voler fare volontariato, allora ci rivolgiamo a loro. In un rapporto di stima, reciproca conoscenza. Insomma, abbiamo visto nascere, crescere sportivamente ma anche nella vita privata i rugbisti. E' il bello di essere attività storica in una realtà che non ospita solo clienti occasionali ma che contribuisce ad accrescere il senso di comunità".