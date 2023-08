Puzza in città, individuata l'origine

Puzza in città. Tante le segnalazioni arrivate in municipio a inizio settimana, con odori molesti fra le abitazioni a Lainate.

Puzza in città

L’amministrazione comunale ha appurato quanto accaduto: si tratta di operazioni di manutenzione ordinaria al depuratore di Caronno Pertusella.

«Tali operazioni, che consistono nella rimozione dei fanghi dalla vasca volano e nel trasporto degli stessi per lo smaltimento, vengono eseguite annualmente in questo periodo. Il Comune di Lainate si è subito attivato per le verifiche del caso e si sta interfacciando con ARPA- Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente».

Le segnalazioni

In risposta alle segnalazioni giunte dai comuni di Caronno, Lainate e Origgio, Arpa ha riepilogato quanto successo e quanto fatto.

«Il dipartimento di Arpa Como Varese è stato contattato da un privato cittadino e nel contempo ha ricveuto altre due segnalazioni da privati residenti a Origgio e Lainate per segnalare episodi di molestia olfattiva provenienti dall’area in cui è insediato l’impianto di depurazione di Caronno Pertusella, gestito dal Gestore Unico del SII, Alfa srl».

«I cittadini - prosegue la nota- segnalano che da qualche giorno s iavvertono odori molesti, ma fino ad ora nessuno era stato in grado di individuare la sorgente odorigena, che presumibilmente sembra connessa con l’impianto di depurazione sopra citato. Al fine di verificare la situazione, il personale tecnico della scrivente Agenzia ha contattato il responsabile di conduzione dell’impianto di depurazione di Caronno Pertusella, il quale ha informato che le linee di depurazione dell’impianto sono regolarmente attive e no presentano alcuna anomalia».

La risposta di Arpa