Punto di primo intervento: la soddisfazione per l'apertura H24

Il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, ha espresso la propria soddisfazione per l'aperura del punto di Primo intervento dell'ospedale di Abbiategrasso.

Così Silvia Scurati consigliere regionale della Lega al Pirellone in merito all’apertura notturna del Punto di Primo Intervento all’Ospedale di Abbiategrasso annunciata dalla Asst Ovest Milanese.

"Questo importante servizio tratterà le urgenze minori per eventuali successivi ricoveri presso i DEA di Magenta, Legnano e del territorio, in un quadro di collaborazione e sinergia volto ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane e tecnologiche. Proseguirà ì il potenziamento della sanità lombarda fortemente voluto da Regione Lombardia per garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario ancora più efficiente e capillare. Il sistema sanitario lombardo continua ad essere una eccellenza per l’intero Paese” conclude Scurati.