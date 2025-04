"Puntiamo sulla palestra del Mandela"

In occasione del nuovo Bando Regionale di prossima pubblicazione per la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici, la lista civica di Lainate «Progetto Comune» ha proposto, nell’ultimo consiglio comunale svoltosi nei giorni scorsi di concentrare risorse e progettualità sulla palestra del Centro Sportivo Nelson Mandela, una struttura centrale per l’attività sportiva locale ma oggi bisognosa di interventi significativi.

"Il telone di copertura, ormai datato, presenta diversi punti danneggiati e riparati con rattoppi di fortuna"

«Il telone di copertura, ormai datato, presenta diversi punti danneggiati e riparati con rattoppi di fortuna - affermano i componenti della lista civica lainatese - Oltre al degrado estetico, non garantisce un adeguato isolamento termico, con conseguenti dispersioni energetiche e costi elevati di riscaldamento. Un intervento di efficientamento energetico risulta quindi prioritario per migliorare il comfort interno e ridurre i consumi.»

"Ampliamo la struttura e incrementiamo i posti a sedere"

L’altra problematica evidenziata dai componenti di Progetto Comune riguarda, invece, le persone che frequentano la struttura per assistere alle partite e ai vari eventi che vengono organizzati. «Altro punto critico riguarda la capienza per il pubblico, oggi molto limitata. Si può studiare la possibilità di ampliare la struttura e incrementare i posti a sedere, offrendo così un ambiente più accogliente per gli spettatori delle partite.» Problemi anche per le luci.

"Riteniamo che la palestra del Centro Sportivo Mandela sia la struttura ideale su cui investire nell’immediato"

«Anche l’impianto di illuminazione necessita di una sostituzione completa, poiché i corpi luminosi attualmente installati sono obsoleti, numerosi spenti e poco efficienti e non più a norma - affermano da Progetto Comune - Per queste ragioni, che rappresentano solo le principali criticità individuate – riteniamo che la palestra del Centro Sportivo Nelson Mandela sia la struttura ideale su cui investire nell’immediato (anche se le necessità sul territorio sono numerose), con l’obiettivo di trasformarla in un impianto moderno, efficiente e in grado di rispondere alle esigenze di squadre e pubblico, colmando l’attuale assenza di un vero e proprio palazzetto sportivo sul territorio.»