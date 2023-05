Pulizie straordinarie e aiuole fiorite: la città si fa bella per il Palio

Legnano si "mette in ghingheri" per accogliere il Palio, che si disputerà domani, domenica 28 maggio 2023.

La città si veste a festa per il Palio e le aiuole si accendono dei colori delle contrade

Aiuole e bordure stradali nei colori delle otto contrade, e pulizie "rinforzate" nei luoghi toccati della manifestazione e dalle iniziative collaterali. A spiegare quanto è stato fatto nei giorni scorsi e gli interventi che saranno effettuati in questo weekend di grande festa per la città è Amga:

"Partiamo dal verde: tutto ciò che è stato fatto nelle ultime due settimane era già nel programma degli interventi concordati con il Comune. Amga ha solo avuto l’accortezza di effettuarli a ridosso del Palio, in modo che l’ultima domenica di maggio, quando la città si veste a festa per la kermesse paliesca, ai colori delle otto contrade si unissero anche quelli di aiuole e bordure stradali.

Il rischio era che le frequenti precipitazioni di questo periodo scombinassero i piani: invece la squadra di Amga addetta alla cura del verde pubblico ce l’ha fatta e le piogge, purtroppo tanto nefaste per le popolazioni dell’Emilia- Romagna, qui da noi sono state un toccasana, perché hanno contribuito a rinvigorire il verde cittadino, pesantemente fiaccato dalla prolungata siccità dei mesi scorsi.

Lungo l’edificio dell’ex Tribunale (oggi sede di uffici comunali), è stata creata un’aiuola di prato fiorito (nella foto sopra), con papaveri di diverso genere che hanno l’aspetto dei fiori spontanei che crescono nei campi, ma che sono stati piantati appositamente per incentivare la microfauna urbana (farfalle e api, per lo più). Nel taglio dell’erba effettuato in piazza Monumento, si sono invece voluti salvaguardare i narcisi e i tageti, fiori questi ultimi appartenenti alla famiglia delle margherite, molto resistenti e contraddistinti da una lunga e abbondante fioritura. Per le aiuole dislocate nel centro cittadino e lungo tutto il percorso della sfilata sono state scelte, invece, piante di begonia bianche, rosa e fucsia, ma anche altri tipi di fiori, in modo da creare un bel colpo d’occhio. Quando la parentesi Palio sarà chiusa, prenderà il via, come noto, il grande intervento di riqualificazione arborea del Parco Castello".

Pulizie straordinarie anche per rimuovere le deiezioni dei cavalli del corteo storico

Giornate impegnative, queste, non solo per i giardinieri di Amga, ma anche per le squadre di Aemme Linea Ambiente, addette alla pulizia della città. A questo proposito, Amga precisa:

"L’attenzione non sarà focalizzata solo sulla giornata di domani, domenica 28 maggio, ma anche sulle varie cene propiziatorie di questa sera, sabato 27, organizzate, come da tradizione, dagli otto manieri. Domani mattina, di buon’ora, saranno infatti rimossi tutti i rifiuti lasciati nei luoghi dei festeggiamenti. Domani pulizia anche in piazza San Magno, prima e dopo la tradizionale messa sul Carroccio, che vedrà, come di consueto, la presenza dei fantini e dei cavalli e la loro benedizione, in vista della corsa. Inoltre domani, non appena il corteo storico sarà concluso e gli sfilanti avranno fatto il loro ingresso allo stadio Mari, gli operatori di Ala entreranno in servizio per ripulire quanto lasciato lungo il percorso dai componenti del corteo (cavalli compresi) e dagli spettatori assiepati a bordo strada".