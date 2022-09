Pulizia straordinaria al parco Pomè grazie ai volontari

Pulizia straordinaria al parco Pomè di Rho grazie ad alcuni dipendenti della Karcher Spa che hanno messo a disposizione della comunità il proprio tempo.

Pulizia straordinaria per il parco Pomè

Alcuni dipendenti di Kärcher SpA, azienda leader nel cleaning e nella sanificazione in ambito domestico, professionale e industriale, hanno realizzato una pulizia straordinaria al Parco Pomé che si affaccia su corso Europa. Giovedì 15 e venerdì 16 settembre, armati di idropulitrici e di macchinari per la sanificazione si sono occupati di tutti i giochi utilizzati dai bambini (scivoli, castelli, altalene) e di tutti gli arredi dell’area, a partire dalle panchine.

In relazione al progetto "Purpose (scopo) di Kärcher" che la multinazionale di appartenenza sta realizzando, Kärcher Italia ha reso possibile questa iniziativa virtuosa, accolta favorevolmente dall'amministrazione comunale di Rho che auspica così la nascita di un'intesa duratura. Kärcher SpA, che in città ha sede in via De Gasperi 98/100, si è detta disponibile a nuove azioni per ripulire e riportare alla loro bellezza originaria gratuitamente spazi o monumenti nel territorio: anni fa ha persino ripulito il colonnato del Bernini di piazza San Pietro a Roma.

Il ringraziamento da parte del Comune

Il Comune di Rho, in particolare l’assessorato all’Ambiente guidato da Valentina Giro, ringrazia Kärcher confidando di poter contare ancora sulla sua disponibilità, al servizio del territorio cittadino. L’assessorato alle Attività produttive, guidato da Maria Rita Vergani, ringrazia per questa disponibilità a “prendersi cura” della città come espressione di affetto per la comunità e i suoi abitanti.