Pulizia dell'Olona e del parco del Castello con il WWF

Domenica 5 marzo 2023, cittadini e volontari saranno impegnati in un appuntamento di passeggiata/pulizia delle sponde del fiume Olona e del Parco Castello a Legnano.

Pulizia per l'Olona e il Parco del Castello

L'iniziativa si iscrive nell’ambito del progetto Ri-Party-Amo, il progetto nazionale ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party. I volontari si ritroveranno alle ore 10 di fronte al Castello Visconteo di Legnano con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla sostenibilità del fiume che attraversa la città di Legnano.

L’iniziativa di pulizia, localmente definita “Ripulia-amo l’Olona”, si svolgerà con il coordinamento locale di WWF Insubria, gruppo operativo di Legnano, UILDM Legnano e con il patrocinio della Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

Il progetto RiPartyAmo

RiPartyAmo è il progetto nazionale ambientale, concreto e ambizioso, nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party.

Il programma RiPartyAmo è declinato in tre macroaree di intervento; “Puliamo l’Italia”: filone dedicato alla pulizia delle spiagge, fiumi e laghi; “Ricostruiamo la natura”: sviluppo di progetti di ripristino naturale e tutela del territorio; “Formiamo i giovani”: attività di educazione e formazione rivolte ad Università, scuole primarie e secondarie.

Il progetto ha l’obiettivo di rendere i giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia.

Nel concreto, il progetto prevede la pulizia di 20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e fondali; la realizzazione di 8 macro-azioni di ripristino degli habitat; l’organizzazione di 8 incontri nelle università italiane con workshop on field e un progetto didattico dedicato alle scuole primarie e secondarie, iniziative capaci di coinvolgere circa 100.ooo studenti.

La realizzazione di Ri-Party-Amo è possibile grazie alla grande campagna di raccolta fondi svolta su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), attraverso la quale sono stati donati più di 3 milioni di euro.

Tra tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, 4.000 persone hanno avuto la possibilità di partecipare a due esclusivi concerti di Jovanotti all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano, il 12 e il 14 novembre 2022.

I prossimi appuntamenti di Ri-PartyAmo

Gli eventi di pulizie del progetto Ri-Party-Amo sono in continuo aggiornamento e si svolgono in tutto il territorio nazionale con un calendario che durerà l’intero anno. Per partecipare alla grande mobilitazione all’insegna della tutela dell’ambiente, è possibile iscriversi agli eventi di pulizia “Puliamo l’Italia” a questo indirizzo.

Scopri il progetto su wwf.it/ripartyamo

Per iscriversi all’evento di Legnano si può accedere al link: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/olona-ripulito/