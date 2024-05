Pulizia del verde, ritrovata anche "una dentiera"

Partecipano alla giornata del Verde Pulito e mentre puliscono i boschi a ridosso della piattaforma ecologica di piazza Tricolore a Pogliano Milanese trovano anche una dentiera.

Tanti rifiuti "originali" ritrovati durante la pulizia

Ci sono delle cose veramente originali come un calco di quelli che usano i dentisti per prendere le impronte per poi realizzare le dentiere, un vecchio cartello con la scritta fermata del bus e poi fanali di auto, e i soliti pneumatici, lattine, bottiglie di plastica tra i rifiuti trovati dagli studenti delle scuole poglianesi durante la giornata ecologica

Tanti partecipanti alla manifestazione

Tanti i partecipanti alla manifestazione, dagli assessori Gabriele Magistrelli e Luca Colombo al candidato sindaco del centrosinistra Raffaele Giammario, ma soprattutto gli alunni della scuola don Milani e della Paolo VI. Una mattinata al termine della quale gli alunni, insieme ai loro genitori, hanno raccolto circa 25 sacchi di rifiuti che sono poi stati posizionati ai bordi delle strade per permettere agli operatori ecologici di portali alla piattaforma di piazza Tricolore.

E dopo alcune ore di lavoro a ripulire strade e campi, i piccoli operai del verde hanno raggiunto parco Perlini dove si è tenuto un piccolo rinfresco e dove i ragazzi hanno potuto giocare una partita con un bowling speciale realizzato con delle lattine riciclate.

Al termine della mattinata rinfresco e giochi al parco Perlini

Al termine un piccolo premio per tutti ovvero delle matite ecologiche che una volta piantate nel terreno faranno crescere una pianta. Una iniziativa quella del «Verde pulito» che si ripete ogni anno con successo. «Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose e delle numerose persone che hanno preso parte all’evento», afferma l’assessore all’Ecologia Colombo.