Mattinata davvero molto intensa per i volontari del progetto di cittadinanza attiva Adotta un Sentiero che sabato 12 ottobre hanno partecipato all'evento Puliamo il Mondo promosso da Legambiente, Comune di Rescaldina e dal gruppo informale Amici del Rugareto.

Pulizia del Bosco del Rugareto grazie ai volontari

Per l'occasione si sono uniti al gruppo anche diversi cittadini di Rescaldina. Il gruppo ha operato nei boschi a sud del territorio del Rugareto raccogliendo 2 materassi, decine di bottiglie di plastica e vetro, coperte, abiti, un compressore del frigor, resti di bivacchi, pannolini per bambini e altri rifiuti generici.

Il tutto è stato prontamente raccolto dagli operatori ecologici del comune di Rescaldina che si sono fermati più volte presso i tre punti di raccolta lungo via XI Settembre.

Con l'occasione Amici del Rugareto ringrazia tutti i volontari e i cittadini che hanno partecipato e il comune di Rescaldina per il sostegno.