Pulizia dei boschi, appuntamento rinviato per maltempo. Succede a Villa Cortese, dove gli organizzatori, assessorato all'Ambiente, agricoltori e associazioni, hanno rimandato a domenica 24 marzo l'appuntamento legato alla pulizia dei boschi che avrebbe dovuto tenersi invece domani, domenica 10.

Rinviata la Giornata della pulizia dei boschi

L'assessorato all'Ambiente, in collaborazione con agricoltori, imprese e associazioni di Villa Cortese, organizza la giornata di Pulizia dei boschi. A causa del probabile maltempo, la manifestazione (inizialmente prevista per il 10 marzo) è rinviata a domenica 24 marzo.

Il programma

Il programma, già stabilito in partenza, prevede, alle 8.45, il ritrovo dei volontari presso la piazza Mazzucchelli (piazza mercato). A seguire ci sarà la pulizia di varie zone, mentre alle 12 la fine dei lavori. Ai volontari che ne fossero sprovvisti verranno forniti guanti e attrezzi per la raccolta. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Età consigliata: 0-99 anni. L'evento in collaborazione con Jolly Service coop sociale.