Puliti i campetti di via Alfieri dopo l'incursione di "vandali"

A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse per l'assegnazione e gestione dei campetti di via Alfieri a San Vittore Olona, il comune ha provveduto a ripulire il sito dai detriti e dai rifiuti provocati dalle incursioni di " vandali".

Il costo totale dell'operazione è di 700 euro "Che francamente avremmo voluto evitare di sborsare - fanno sapere dall'Amministrazione - Ricordiamo a tutta la cittadinanza e non che i campetti non sono fruibili a chiunque, sono di proprietà del comune e solo dopo una nuova assegnazione potranno vedere l'accesso di pubblico".

"Abbiamo provveduto in collaborazione con le forze dell'ordine a segnalare le persone che vi si introducono abusivamente e continueremo a farlo finché non si troverà un progetto ed un gestore ad hoc. Per il gioco del calcio ricordiamo che è a disposizione gratuitamente il campo di via Roma dotato di reti e porte adeguate e di fontanella dell'acqua. Invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione affinché non ci sia un utilizzo improprio delle strutture peraltro precarie da parte di persone non autorizzate e segnalare eventuali abusi alle forze dell'ordine".