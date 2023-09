Puliamo insieme: i volontari del verde tornano in campo

Torna l'appuntamento per la pulizia dei boschi e delle aree verdi a Magnago.

Puliamo insieme torna a darsi da fare: L'appuntamento è sabato alle 9.30

Dopo la pausa estiva, infatti, nella mattinata di sabato 16 settembre il gruppo di volontari Puliamo insieme si è dato appuntamento alle 9.30 in piazza Italia per poi recarsi nelle zone del paese in cui vengono indebitamente abbandonati rifiuti.

Da gennaio di quest'anno il gruppo di volontari è attivo sul territorio comunale e ha effettuato sette interventi di pulizia, rimuovendo 15 depositi di rifiuti di diverse dimensioni, oltre che a dedicarsi alla cura del bordo strada di via Calvi e della provinciale Sp301, che dal cimitero di Bienate porta verso l’inceneritore.

Il coordinatore Brunini: "Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari"

Il consigliere comunale Emanuele Brunini, che in prima persona tira le fila del gruppo, commenta:

"Invitiamo caldamente i membri della comunità e i nuovi volontari a unirsi a noi per questa giornata di pulizia, in cui lavoreremo insieme per mantenere il nostro ambiente pulito e bello. Puliamo insieme è sempre alla ricerca di nuovi membri dedicati alla causa della pulizia ambientale. Chiunque fosse interessato a partecipare alle nostre attività o desideri ulteriori informazioni può contattare direttamente l’ufficio Ambiente del Comune di Magnago oppure partecipare alle riunioni organizzative mensili. Ricordo inoltre che nei mesi scorsi è stato approvato il regolamento per i volontari civici ed è stato istituito un registro apposito per i volontari; iscriversi permette di ottenere vantaggi nella gestione di questo tipo di attività".

L'appuntamento rimarrà fissato una volta al mese, il terzo sabato, con ritrovo in Piazza Italia.