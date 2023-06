Puliamo insieme, cresce il gruppo dei volontari per l'ambiente

Cittadini al servizio dell'ambiente, con la regia dell'Amministrazione comunale.

Puliamo insieme, cittadini in campo per l'ambiente con la regia del Comune

Da qualche mese ormai, un gruppo di volontari, nato su iniziativa del Comune di Magnago, si dà da fare per rimuovere rifiuti abbandonati. In Piazza Italia puntano molto su questo tipo di iniziative e vogliono ampliare il raggio di azione del gruppo, che ha ormai una sua identità specifica.

Brunini: "Si tratta di un'esperienza entusiasmante e partecipata"

Spiega il consigliere Emanuele Brunini:

"Inutile negare che abbiamo puntato molto sul gruppo di volontari Puliamo insieme. Si tratta di una esperienza entusiasmante e partecipata, grazie alla presenza di volontari particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e disponibili al miglioramento del decoro urbano".

Contestualmente si stanno sviluppando iniziative collaterali: sabato 3 giugno si è svolta la Pedala insieme rivolta agli amanti delle passeggiate "a pedali", organizzata appositamente da alcuni volontari con lo scopo di far conoscere ai cittadini il territorio boschivo.

Continua Brunini:

"Questa prima esperienza verrà indubbiamente ripetuta nel corso del tempo, con il possibile sviluppo di creare un team di persone che possano essere di supporto del gruppo di volontari per segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Continua ovviamente l’attività di rimozione dei rifiuti, il prossimo appuntamento è quello fissato per il 17 giugno, con ritrovo alle 10 e partenza da piazza Italia".

"Presto una specifica formazione, le attrezzature e anche un regolamento"

L'assessore Ferruccio Binaghi aggiunge:

"In merito, gli uffici comunali stanno predisponendo tutti gli aspetti burocratici affinché ai volontari possa essere messa a disposizione una specifica formazione sugli aspetti tecnici e normativi inerenti alle attività, nonché le attrezzature necessarie. Proprio nelle prossime settimane, in commissione tratteremo questi aspetti burocratici che porteranno allo sviluppo di un regolamento, da approvare in Consiglio comunale, che permetta di riconoscere la fondamentale utilità sociale e di servizio al territorio".