Puliamo il mondo: successo di partecipanti

In azione una ventina di volontari

La trentesima edizione di Puliamo il mondo di Legambiente ha riscosso anche quest’anno un notevole successo. Più di una ventina i volontari - grandi e piccoli - che domenica 30 ottobre 2022 si sono ritrovati al Parco Giovani di Gaggiano per la manifestazione, al quale l'Amministrazione e l’assessorato all'Ambiente hanno aderito.

In poco più di un'ora i volontari hanno raccolto una grande quantità di rifiuti abbandonati nei fossi, sotto i cespugli, tra le aiuole. Il coinvolgimento dei cittadini in queste manifestazioni contribuisce ad aumentare la consapevolezza del ruolo che ognuno di noi ha nel mantenere e migliorare il decoro degli spazi comuni. "Ricordandoci sempre, però, che non sporcare viene prima di pulire!" ha affermato l'assessore all'ambiente e territorio Marzia zucca